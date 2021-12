A 2ª edição do mais novo produto do Grupo Cidade de Comunicação está a apenas um clique dos leitores

publicado em 09/12/2021

a Revista Destaque Cidade (Foto: A Cidade)

Da redação

O Grupo, responsável pelo Jornale pela rádio, disponibilizou, gratuitamente, o acesso a versão digital da segunda edição de seu mais novo produto: a Revista Destaque Cidade. Com apenas um clique, é possível acompanhar reportagens especiais com personagens votuporanguenses sobre temas como moda, saúde, esporte, economia e muito mais.Na editoria de esporte, por exemplo, a edição trouxe um verdadeiro guia de sobrevivência para ciclistas iniciantes e um relato sobre os benefícios do Beach Tennis, a modalidade que mais ganha adeptos em Votuporanga.Já no setor de moda, além de dicas, a Destaque Cidade trouxe uma estilista para falar sobre as principais tendências para a temporada “primavera-verão”, além das orientações de uma nutricionista e um personal trainer para conquistar uma boa forma e, é claro, saúde.Em economia, os editores trouxeram dicas de votuporanguenses que encontraram na energia elétrica uma alternativa para fugir do alto preço dos combustíveis e também um bate-papo com um economista sobre o que fazer com o seu 13º salário para começar 2022 sem dívidas.Para acessar todo esse conteúdo de forma gratuita basta. Boa leitura!