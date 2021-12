Com cinco casos da variante no país, governo estadual desiste de tirar obrigatoriedade de máscaras e prefeitura cancela reveillón. Cidade do Rio também decretou medidas de contenção, mas prefeito diz que deve recuar

publicado em 03/12/2021

Os casos mais recentes, identificados nesta quinta-feira (2) (Foto: Pilar Olivares/Reuters)

A prefeitura de São Paulo e o governo do estado determinaram nesta quinta-feira (2) novas medidas para tentar impedir a disseminação da ômicron, nova variante do coronavírus. A prefeitura do Rio de Janeiro também estabeleceu novas restrições, mas o prefeito da cidade, Eduardo Paes (PSD), disse mais tarde que considera recuar de parte delas.O país tem até o momento cinco casos confirmados de infecção pela variante ômicron. Os casos mais recentes, identificados nesta quinta-feira (2), são de passageiros que vieram da África do Sul, passaram pela Etiópia e por Guarulhos (SP) e agora estão no Distrito Federal. Outros casos suspeitos são investigados no país, um deles na capital fluminense.Em São Paulo, o governo estadual recuou nesta quinta-feira (2) da ideia de liberar o uso de máscara em ambientes abertos. A liberação estava prevista para começar em 11 de dezembro, mas o governo voltou atrás por causa da ômicron. Na capital paulista, a prefeitura cancelou a edição de 2022 do réveillon, festa tradicional na cidade.No Rio de Janeiro, a prefeitura publicou um decreto que amplia a obrigatoriedade de apresentação de comprovante de vacinação contra a covid-19 para frequentar bares, restaurantes, lanchonetes, shoppings e centros comerciais. A exigência vale para embarque em táxis e transportes via aplicativos, além de hospedagem no sistema hoteleiro, segundo o texto. Desde setembro, o Rio já exigia comprovante vacinal em academias, clubes, estádios, feiras, convenções, pontos turísticos, museus e teatros.Poucas horas depois de assinar o decreto, porém, Eduardo Paes afirmou que houve “exagero” no documento desta quinta-feira (2). O prefeito disse que amanhã deve rever a exigência do pedido comprovante vacinal para entrar em táxis — o que também seria estendido a carros de aplicativo — e shoppings da cidade.A ômicron é uma variante que foi dectada pela primeira vez na África do Sul em 25 de novembro. Entretanto, antes dessa data já havia casos da cepa na Europa, segundo descobertas de cientistas divulgadas na terça-feira (30). A ciência ainda tenta determinar com precisão a eficácia das vacinas atuais contra a variante, mas assegura que todas as medidas tomadas até agora – como vacinação, uso de máscaras, lavagem das mãos e distanciamento – são eficazes na redução de riscos de infecção.*Com informações do jornal Nexo