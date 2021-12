Novas estatísticas do Infosiga SP apontam diminuição nos óbitos, tanto no mês de novembro quanto no comparativo dos onze primeiros meses de 2021

publicado em 18/12/2021

O número total de acidentes com vítimas, que incluem ocorrências não fatais, teve diminuição de 10% (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

São José do Rio Preto, 17 de dezembro de 2021 – De acordo com os novos dados do Infosiga SP, sistema do Governo do Estado gerenciado pelo programa Respeito à Vida e Detran.SP, a região administrativa de São José do Rio Preto registrou queda de 23% de mortes no trânsito em novembro deste ano em comparação ao mesmo período de 2020. Em 2021, houve 17 óbitos contra 22 no mesmo período do ano passado. A redução também ocorreu na comparação do acumulado dos onze primeiros meses do ano, quando foram apontadas 224 ocorrências fatais em 2020 contra 195 este ano, diminuição de 13%.O número total de acidentes com vítimas, que incluem ocorrências não fatais, teve diminuição de 10% na comparação entre novembro de 2020 e 2021, de 941 para 843 ocorrências.Na região administrativa de São José do Rio Preto, houve queda de 100% nas mortes de ciclistas na comparação entre o mês de novembro deste ano com o mesmo período do ano passado. Não foi registrado nenhum óbito em novembro de 2021, contra um acidente fatal no ano passado. Houve queda de 55% nas mortes de ocupantes de automóveis na comparação entre o mês de novembro deste ano com o mesmo período do ano passado. Foram registrados cinco óbitos em novembro de 2021, contra onze acidentes fatais no ano passado. Fatalidades envolvendo pedestres mantiveram estáveis: um óbito registrado tanto em novembro de 2020 quanto novembro de 2021. Em relação às ocorrências fatais com motocicletas em novembro de 2021 foram apontados dez casos contra oito no mesmo período do ano passado (aumento de 25%).O Estado de São Paulo registrou queda no número de mortes no trânsito no comparativo entre novembro de 2021 e 2020. Em novembro de 2021 foram contabilizados 387 óbitos por acidentes de trânsito, contra 426 em novembro do ano passado, uma queda de 9,2%. Também houve redução nas mortes se compararmos o acumulado entre janeiro e novembro de 2020 e 2021. No período, foram registrados 4.437 óbitos no ano passado e 4.408 neste ano, uma diminuição de 0,7%.Programa do Governo do Estado de São Paulo, atua como articulador de ações com foco na redução de acidentes de trânsito. Gerido pela Secretaria de Governo por meio do Detran.SP, envolve ainda as secretarias de Comunicação, Educação, Segurança Pública, Saúde, Logística e Transportes, Transportes Metropolitanos, Desenvolvimento Regional, Desenvolvimento Econômico e Direitos da Pessoa com Deficiência.O Respeito à Vida também é responsável pela gestão do Infosiga SP, sistema pioneiro no Brasil, que publica mensalmente estatísticas sobre acidentes com vítimas de trânsito nos 645 municípios do Estado. O programa mobiliza a sociedade civil por meio de parcerias com empresas e associações do setor privado, além de entidades do terceiro setor. Em outra frente, promove convênios com municípios para a realização de intervenções de engenharia e ações de educação e fiscalização.Diversas medidas têm sido adotadas para reduzir a mortalidade relacionada nas rodovias do Estado de São Paulo. Entre elas, algumas de maior impacto podem ser destacadas.A redução no tempo de atendimento às vítimas de acidentes pode reduzir a mortalidade em até 60%. Em rodovias, esse aspecto é ainda mais relevante, dado os tempos naturalmente dispendidos entre o deslocamento da equipe de resgate até o local do acidente e, em situações mais graves, dali para o hospital mais próximo. Os socorristas chamam esse período crítico de “A Hora de Ouro”, que é absolutamente relevante para as estatísticas de salvamentos de acidentes de trânsito.Estudos indicam forte redução de mortalidade em trechos urbanos de rodovias que foram iluminadas. Um estudo que reuniu resultados de 50 pesquisas referentes ao impacto sobre os acidentes da iluminação em vias previamente não iluminadas concluiu pela de redução de 60% em acidentes fatais nessas áreas.Uma pesquisa realizada pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) em rodovias concedidas indicou, em 2019, que em torno de 10% das pessoas não usam o cinto de segurança nos bancos dianteiros e 30% no banco traseiro. Essa prática é de extrema importância e vem sendo estimulada por meio de campanhas educativas e fiscalização, uma vez que estudos indicam redução de mortalidade em torno de 25% para ocupantes do banco traseiro e 45% para os bancos dianteiros.