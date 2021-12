Segundo relatos, a bebê foi encontrada por uma cachorra vira-la e depois envolvida por seus filhotes

publicado em 22/12/2021

Akanksha, como foi nomeada, estava deitada ao lado dos animais (Foto: Reprodução/Mirror)

Na província de Chattisgarh, na Índia, uma recém-nascida foi abandonada e "salva" por uma ninhada de animais que deixaram aquecida durante a noite inteira. A criança foi encontrada ainda com o cordão umbilical.Segundo relatos, a bebê foi encontrada por uma cachorra vira-la e depois envolvida por seus filhotes. "Possivelmente o calor dos filhotes e da própria mãe é o que manteve este recém-nascido vivo", disse um morador. "Normalmente, a temperatura cai à noite e já é dezembro. Devo dizer que é pura sorte dela", completou.Akanksha, como foi nomeada, estava deitada ao lado dos animais e foi encontrada por moradores que ouviram gritos de choro perto do local. "Ás 11h da manhã, vimos que havia uma menina recém-nascida que estava chorando e deitada ao lado dos cachorrinhos em nossa aldeia. Entramos em pânico e informamos o departamento de saúde para que ela fosse levada ao hospital para mais exames", afirmou uma das pessoas que vive na região.*Com informações do UOL.