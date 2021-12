Inspeção da vegetação ao longo da rede elétrica: uma das ações da Neoenergia Elektro para prevenir ocorrências no período chuvoso

publicado em 28/12/2021

Em muitos casos, as chuvas também podem vir acompanhadas de descargas atmosféricas (Foto: Reprodução)

O verão, período marcado por temporais, exige atenção quanto ao uso da energia elétrica – tanto dentro das residências quanto ao ar livre. Tudo porque as chuvas costumam vir acompanhadas por ventos, que podem lançar galhos de árvores e outros objetos na fiação, provocando ocorrências. Em muitos casos, as chuvas também podem vir acompanhadas de descargas atmosféricas (raios).A Neoenergia Elektro reforçou suas equipes de plantão e redobrou as ações de manutenção preventivas no sistema elétrico neste final de ano. Mas é sempre importante ressaltar, junto à população, algumas orientações de segurança para prevenir acidentes com eletricidade. Confira:- Não ligue equipamentos elétricos se você estiver molhado ou descalço;- Em caso de choque elétrico dentro de casa, desligue imediatamente o disjuntor;- Desconecte das tomadas, com segurança, os aparelhos eletrônicos que não estiverem sendo usados;- Se perceber que as paredes da casa estão úmidas, evite o contato e não ligue equipamentos elétricos em tomadas instaladas ali, pois elas podem ser fonte de choques e mau funcionamento de equipamentos;- Não seque roupas na parte de trás da geladeira. Isso representa risco de choque elétrico e pode danificar o equipamento;- Ao ar livre, sempre mantenha distância da rede elétrica, independente se estiver chovendo ou não;- Evite ficar em áreas descampadas (abertas) como campos de futebol, piscina, praia, árvores e locais elevados. Recomenda-se ficar dentro de casa ou em local abrigado durante a chuva;- Não fique debaixo de árvores e/ou estruturas metálicas durante temporais com raios e, em casa, evite o contato com objetos com estrutura metálica como fogão, canos etc., sobretudo se a casa estiver em campo aberto;- Não realize serviços como instalação ou manutenção de antenas em locais onde o risco de exposição aos raios seja maior;- Não instale, desligue ou remova antenas se estiver chovendo. Se sua antena cair sobre a rede ou próximo a ela, nunca tente segurá-la ou recuperá-la;- Caso encontre um fio caído, jamais se aproxime e ligue imediatamente para 0800 701 0102 da Neoenergia Elektro.Reconhecida por 10 vezes como a melhor distribuidora de energia elétrica do Brasil, a Neoenergia Elektro tem atuação em 228 municípios, sendo 223 no Estado de São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul. Em uma área de concessão de 121 mil quilômetros quadrados, a concessionária atende 2,7 milhões de clientes (6 milhões de habitantes)