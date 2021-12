O movimento é muito tradicional na cidade, famílias ainda tem o costume de fazer a montagem da cena que representa o nascer de Cristo

publicado em 24/12/2021

O presépio da paróquia também já está montado e há pelo menos 28 anos (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A manjedoura, os três reis magos, Jesus, Maria e José. Seja simples ou com grandes imagens, o que no fim importa é a mensagem que a montagem do presépio com a representação do nascimento de Jesus. O presépio é um símbolo natalino muito presente em Votuporanga na casa de moradores e também nas paróquias.

O costume em manter a tradição e reviver esse momento todos os natais é cultivado pela moradora Rosimeire Lio Fiori, de 50 anos, há pelo menos 25 anos. A moradora do bairro Pozzobon disse que continua a fazer algo que foi iniciado com os seus avós, com quem tem grandes lembranças.

“A gente continua, minha mãe montava também antigamente. É bem presente na nossa família, desde meus avós. Eu monto, meus dois irmãos montam, minha mãe. Temos bastante lembranças, era muito bom”, explicou.

Para Rosi o momento é de união e a montagem do presépio em sua casa se inicia no fim de outubro. “Eu me sinto bem, monto no fim de outubro para poder ficar comigo em casa. Representa a vida, o nascimento do menino Jesus. O sentimento é de união, nossa família é muito unida, aos fins de semana estamos todos juntos. Não podemos perder a união a paz”, completou.

A montagem do presépio entre as famílias acontece de formas diferentes. Muitas pessoas costumam deixar o presépio montado, porém com a manjedoura vazia, que deverá ser preenchida com o Menino Jesus na noite de Natal. Outro costume interessante é montar a base do presépio no primeiro domingo do Advento (quatro domingos antes do dia do Natal) e, aos poucos, preencher com os personagens até culminar com a colocação de Jesus Menino na noite do dia 24.

Pelo menos é o que explica o Padre Carlos Rodrigues, da Paróquia São Bento. “O presépio dentro da tradição da igreja ele é marcante. É o momento em que a comunidade vai vivenciando aquele momento da chegada do menino Deus, através das quatro semanas do Advento. Na preparação do nosso coração para colher. O verbo se fez carne e veio morar entre nós”, disse.