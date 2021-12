Pasta diz, ainda, que investiga duas notificações em Goiás e uma em Minas Gerais. A OMS (Organização Mundial da Saúde) afirmou que a variante parece provocar uma maior taxa de reinfecção, mas com sintomas mais brandos

publicado em 13/12/2021

Foram identificados 11 casos confirmados para a variante ômicron (Foto: Reuters/Dado Ruvic/Agência Brasil)

O Ministério da Saúde informou que, até atualização deste domingo (12), foram identificados 11 casos confirmados para a variante ômicron.Dos casos identificados:- cinco estão no estado de São Paulo;- dois no Distrito Federal;- dois no Rio Grande do Sul; e- dois em Goiás.A pasta afirma, ainda, que investiga duas notificações em Goiás e uma em Minas Gerais.Na última quarta-feira (08), a OMS disse que a ômicron parece provocar uma maior taxa de reinfecção, mas com sintomas mais brandos."Os dados preliminares da África do Sul sugerem um risco maior de reinfecção pela ômicron, mas são necessários mais dados para tirar conclusões mais sólidas. Também há indícios que sugerem que a ômicron provoca sintomas menos graves do que a delta [a variante mais dominante atualmente], mas ainda é cedo demais para termos certeza", declarou Tedros Adhanom Ghebreyesus.*Com informações do g1.