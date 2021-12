Michael Melo trouxe algumas estatísticas e chances de apostas sobre os números que serão sorteados nesta noite

publicado em 31/12/2021

O especialista votuporanguense, Michael Melo, analisou e trouxe os dados para os apostadores da Mega da Virada na cidade (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O fim do ano chegou, e com ele, a chance de ganhar na Mega da Virada e faturar R$ 350 Milhões para começar bem 2022. O sorteio acontece na noite de hoje, às 20h, com transmissão na TV Aberta e os apostadores de Votuporanga, além de contarem com a sorte, um pouco de matemática pode ajudar e pensando nisso o especialista Michael Melo, trouxe algumas estatísticas dos possíveis números que serão sorteados.

Michael, que também é consultor de negócios e trabalha com inteligência de dados, explica que existem 50.063.860 modos diferentes de escolher os seis números do jogo entre 1 e 60. Ou seja, a probabilidade de vencer com uma aposta simples é de uma em 50.063.860, o que é aproximadamente 0,000002%.

Para quem gosta de apostar por meio de um bolão junto com as pessoas do trabalho, família e etc. as chances, segundo o físico, são relativamente mais altas do que se fazer um único jogo.

“Sem dúvida que, quando se faz mais jogos com diferentes combinações das dezenas, a probabilidade aumenta. Por exemplo, se uma pessoa decide fazer duas apostas simples de 6 dezenas, ela duplica a probabilidade. Simples assim”, explicou.

Conforme o exemplo falado por Michael, a probabilidade que era uma para 50 milhões de combinações possíveis, agora se torna duas para os mesmos 50 milhões de combinações, que representa aproximadamente 0,000004%, que ainda, segundo ele, continua muito baixo, por isso a dica é do físico é: “fazer a “fezinha” e aguardar o sorteio com os dedos cruzados! ”, completou.

Para quebrar o mito das dezenas que mais são sorteadas, Michael explica que não significa que o padrão irá necessariamente se repetir. “As chances de sair cada número são iguais e independentes. Isto significa dizer que cada dezena tem a mesma probabilidade de sair a cada dezena escolhida”, disse.

Pela sua análise, ele supõe que no início do sorteio, cada dezena possui 1/60 probabilidade de ser escolhido. A segunda dezena possui, nas 59 dezenas restantes, as chances são de 1/59 para cada uma, e assim por diante. “Logo, logicamente não faz sentido apostar nos números que mais saíram historicamente, pois as chances são sempre as mesmas para cada dezena e são independentes”, relatou.

Números já sorteados

Em levantamento feito junto a Caixa, de todos os sorteios da Mega da Virada, desde 2009, quando ele foi criado, o número 10 é o que mais vezes foi sorteado, quatro vezes. Logo em seguida, estão os números 03, 05, 20 e 36, todos eles sorteados por três vezes ao longo destes 12 anos.

Outras 16 dezenas foram sorteadas duas vezes desde o início da Mega da Virada. São: 02, 11, 17, 18, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 51, 53, 56 e 58.

Além disso, para o apostador que gosta de números azarões os números 07, 08, 09, 13, 15, 19, 21, 23, 26, 28, 39, 44, 48, 54, 59 e 60, nunca foram sorteados.

A Mega da Virada não acumula. E, caso não houver acerto para as seis dezenas, o prêmio é dividido entre os ganhadores de cinco dezenas. E assim vai. As apostas podem ser feitas até as 17h de hoje nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Online e pelo app Loterias Caixa, disponível nas plataformas Android e iOS. Clientes da Caixa podem fazer suas apostas pelo aplicativo do banco.

E se sair para um votuporanguense?