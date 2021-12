A lista é completa, você poderá se antecipar e decidir no que apostar para renovar o guarda-roupas para o próximo ano

publicado em 31/12/2021

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Próximo de virar a chave para um novo ano, o A Cidade já chega com novidades para você que já busca renovar o guarda-roupas com as tendências que irão movimentar e irão “explodir” em 2022. Para isso a estilista de moda votuporanguense, Amanda Souza, montou junto com a reportagem um guia desde a cor do ano até o look que irá dominar as redes.

A estilista conta que as suposições do que pode “bombar” no próximo ano vêm das semanas de moda no exterior, que são as maiores referências para as tendências que se popularizam no Brasil.

“As temporadas de moda em Milão, Paris, Nova York e Londres servem de inspiração para as demais coleções de verão e inverno tanto na moda feminina como na masculina. Além das semanas de moda temos as plataformas de pesquisa, como WGSN e Pantone, que ditam tendências no mundo inteiro”, explicou.

Ela acompanhou as semanas de moda do exterior virtualmente e teve a oportunidade de participar presencialmente de alguns desfiles na SPFW (São Paulo Fashion Week) aqui no Brasil. Ela destacou que a mistura de cores, os recortes e as texturas é que predominam.

“Pude notar que os blazers e as calças em alfaiataria já estão presentes nas vitrines, assim como as peças com amarrações também”, completou.

Tendo esse fator como base, anote aí: as peças com recortes assimétricos, tecidos texturizados e as peças de alfaiataria com propostas mais casuais para o dia a dia prometem ser tendência, segundo Amanda.

“As cores vibrantes e os tricôs estão sendo bastante vistos nas vitrines e vão continuar em alta por mais um tempo. 2022 promete trazer muito brilho e com isso vem a volta do paetê! Tanto em tops, vestidos como também em shorts e calças, essa tendência vai voltar com tudo”, relatou.

Para quem pretende investir na moda sustentável e quer reutilizar peças que já tem, a estilista falou que o clássico atemporal para 2022 serão as peças em couro. “Se você tem uma boa peça de couro no seu guarda roupa pode se preparar pois essa tendência vai predominar nas próximas temporadas”, disse.

Cor do ano

Para 2022, a cor será a ‘Very Peri’, que é tom de violeta. Quem define é a Pantone, referência mundial de sistema de cores. Segundo a vice-presidente do Pantone Color Institute, Laurie Pressman, a cor Pantone do ano reflete o que está acontecendo em nossa cultura global e eles definem essa cor como: "uma confiança despreocupada e uma curiosidade ousada que anima nosso espírito criativo. Abrangendo as qualidades do blues, mas ao mesmo tempo possuindo um tom vermelho-violeta, Very Peri exibe uma atitude alegre e uma presença dinâmica que encoraja a criatividade corajosa e a expressão imaginativa".

Look Réveillon

Para a virada do ano hoje, a estilista indica o branco clássico, porém em looks mais despojados como a calça pantalona. “Traz todo um charme e conforto ao mesmo tempo para sua virada de ano. Se você gosta de ousar indico os looks brilhosos, tanto no paetê como no lurex”, disse.