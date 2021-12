Segundo secretário estadual da Educação, profissional poderá escolher migrar de carreira ou ficar na atual. Projeto de lei deve ser enviado à Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) em janeiro de 2022

publicado em 15/12/2021

O projeto de lei com a proposta está previsto para ser enviado à Alesp (Foto: Reprodução)

O governador João Doria (PSDB) anunciou, na terça-feira (14), durante entrevista coletiva, um aumento no salário inicial de professores da rede estadual de até 73%, além da criação de um novo plano de carreira. O projeto de lei com a proposta está previsto para ser enviado à Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) em janeiro de 2022.“Isso significa que, no início de carreira, os professores terão até 73% de aumento, a base salarial, que hoje é de R$ 2.886 para a jornada de 40 horas semanais, os professores vão passar a receber R$ 5 mil por mês”, afirmou o governador. Já para o topo da carreira, a diferença passará dos atuais R$ 7,3 mil para R$ 13 mil;Segundo Doria, professores que já estão no topo da carreira também serão valorizados "com o aumento salarial e promoção por mérito para aqueles que fizeram doutorado e mestrado". "O projeto de modernização da carreira dos docentes da rede estadual da educação terá o investimento total de R$ 3,7 bilhões do orçamento do governo do estado”, completou.Para o secretário estadual da Educação, Rossieli Soares, a mudança no valor de entrada na carreira visa torná-la mais atrativa para jovens. "Salários iniciais devem ser mais competitivos, a carreira precisa ser mais atrativa para que o jovem de desempenho acadêmico escolha a profissão, e isso é fundamental para o nosso país e também para São Paulo."E completa: "O que é fundamental, formação continuada para o desenvolvimento dos nossos professores, uma evolução na carreira sempre baseada em competências dos docentes, e na melhoria da prática pedagógica, olhar para a prática é fundamental, e o trabalho colaborativo e a formação entre os pares para este desenvolvimento”."Aqui a gente sempre fala de 8 horas por dia e 40 horas por semana, proporcional à carga horária do professor, temos um aumento de 73% do salário inicial para 2022, a partir da aprovação da lei para a valorização dos docentes na modernização da carreira", disse Rosielli.Caberá ao profissional escolher em qual carreira quer ficar, explica o secretário. "A gente está falando de uma nova carreira. Para cada profissional que estiver em um estágio diferente, será dada a possibilidade da escolha, então ele poderá optar, dentro da reestruturação, se ele quer ficar na carreira atual ou se para ele é mais vantajoso vir para a carreira nova. Cada docente poderá fazer a sua opção conforme a sua realidade atual individual, impedindo que exista uma injustiça. É uma mudança de perfil: a nova carreira, [baseada] em subsídio e a atual, em vencimento. Quem desejar poderá permanecer no modelo atual."“Com o salário inicial, o docente paulista receberá mais do que 95% dos brasileiros e será 92% maior que o salário dos paulistas. É um resultado superimportante de valorização", afirmou Rossieli.O secretário disse ainda que o projeto do novo plano de carreira prevê dois modelos de avaliações: um focado nos professores em início de carreira e outro para os mais experientes, baseado em portfólio entregue pelo profissional.*Com informações do g1.