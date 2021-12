De um lado cozinheiras tradicionais falam sobre as ceias fartas de Natal e do outro uma nutricionista dá dicas de como equilibrar a alimentação

publicado em 24/12/2021

Em Votuporanga, um dia como o de hoje é de muito trabalho para as cozinheiras que colocam a mão na massa para deixar tudo pronto para o jantar (Foto: Pixabay)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A espera do dia 25 de dezembro é marcada pela ceia de Natal, normalmente, com farturas e uma mesa cheia de pratos diferentes para todos os gostos, e envolta dela a reunião das famílias. Em Votuporanga, um dia como o de hoje é de muito trabalho para as cozinheiras que colocam a mão na massa para deixar tudo pronto para o jantar.

É o caso, por exemplo, da votuporanguense Danúbia Cristina da Silva, de 39 anos, que em todos os anos se prepara para cozinhar, mas não só para sua família. Isso porque, ela trabalha com a elaboração do cardápio e montagem dos pratos para pessoas que encomendam o seu serviço de buffet.

“Para esse ano já peguei algumas encomendas para trabalhar, eu fico com a parte da mão de obra. Os clientes escolhem o cardápio, eu vou e faço. Vou até ao local também, faço a lista de compras e é assim todos os anos”, disse.

Danúbia trabalha há décadas dessa forma no Natal, com a continuação de um legado construído pela sua mãe, Idanir Vitor da Silva, muito conhecida como Dinha, que faleceu em 14 de agosto desse ano, aos 63 anos. Apesar de ser o primeiro fim de ano sem ela, não será a primeira vez que Danúbia cozinha sem a ajuda da mãe, pois nos últimos nove anos dona Dinha passou acamada.

Mas com os dotes culinários e receitas inspiradas em sua mãe, ela continua o legado. Em entrevista ao A Cidade a cozinheira disse que normalmente os seus clientes priorizam a preparação da leitoa, do Chester, da maminha, do rondeli, da coxa recheada, saladas como o salpicão, a salada “Almanara” e também a maionese.

É muito comum encontrar na mesa do votuporanguense as castanhas, o arroz com passas, os gratinados, a rabanada, o macarrão, bacalhau e até o pernil suíno, que são comidas típicas da ceia tradicional e que fazem sucesso.

É possível uma ceia mais saudável?

Se por um lado a ceia é para celebrar com a fartura característica da época, por outro há pessoas que prezam por manter o hábito saudável ou até mesmo a dieta. Segundo a nutricionista Maria Aparecida Viola Carvalho, isso é possível e ela indicou um cardápio para um Natal mais saudável.

A dica inicial é evitar as frituras, priorizar as folhas, saladas e também os legumes. Ainda para se fazer uma entrada saudável, a nutricionista relata que é importante o uso dos grãos, como a lentilha, o grão-de-bico e feijão branco. Bem como as frutas que podem ser colocadas nas saladas.

“Na entrada é legal as folhas e os grãos que são ricos em fibras. A pessoa terá que mastigar mais e vai ter uma sensação de saciedade, e vai desacelerar esse ritmo de alimentação, de comer bastante, de comida exagerada”, disse Maria.

Outro conselho é trocar os refrigerantes por sucos naturais. Na farofa, substituir o bacon pela castanha, pois, segundo ela, são gorduras saudáveis e usar temperos naturais em todas as preparações. “Usar o alecrim, o orégano, o que a pessoa gostar, dependendo de cada prato. Evitar usar os industrializados”, completou.

Maria recomenda ao votuporanguense dar prioridade para as carnes magras, como o peru, bacalhau, a depender do gosto. Substituir o arroz pelo integral ou o negro, ou então a primavera, que é o que tem legumes picados. Além da batata por mandioca ou inhame, por conta do índice glicêmico mais baixo.