Van colidiu com outro veículo na manhã desta segunda-feira (20), na BR-230, entre as cidades de Soledade e Olivedos no sertão paraibano

publicado em 20/12/2021

Não há informações de mortos, apenas de ferimentos leves e danos materiais (Foto: R10;Região Noroeste/Reprodução)

A van que transportava a banda do cantor Gusttavo Lima se envolveu em um acidente na manhã desta segunda-feira (20). A Polícia Rodoviária informou que a colisão com um carro de passeio ocorreu na BR-230, entre os municípios de Soledade e Olivedos, no Agreste da Paraíba.Os músicos voltavam de um show do Gusttavo Lima realizado em São Bento, na noite de domingo (19), quando a van colidiu com outro veículo, perdeu o controle e capotou. Não há informações de mortos, apenas de ferimentos leves e danos materiais.Segundo a Polícia Rodoviária, foram cinco vítimas, sendo quatro da banda e o condutor do outro veículo. O Corpo de Bombeiros fez os primeiros socorros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) levou as vítimas para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande.*Com informações do Correio Braziliense.