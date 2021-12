Outros presos na mesma delegacia cantaram músicas do cantor ao longo da noite em tom de deboche. Audiência de custódia nesta terça (14) definirá se ele será mantido preso, se será solto ou se deverá usar tornozeleira eletrônica

publicado em 14/12/2021

Ávine Vinny ficou nacionalmente conhecido pela música "Coração Cachorro (Late Coração)" (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O cantor cearense Ávine Vinny, continua preso na Decap (Delegacia de Capturas e Polinter), em Fortaleza. O autor da composição “Coração Cachorro” foi preso na noite desta segunda-feira (13) e passou a madrugada desta terça-feira (14) na Decap. Ele foi detido por ameaçar a ex-mulher, Laís Holanda, por ligação telefônica.A TV Verdes Mares apurou que Ávine Vinny divide uma cela com outros presos, que cantaram várias vezes durante a noite as músicas do cantor em tom de deboche.Está prevista para ocorrer nesta terça, até 12h, uma audiência de custódia, que pode resultar na soltura do cantor, na soltura com tornozeleira eletrônica ou na manutenção da prisão. No início da manhã, não havia advogados do músico na delegacia.Em nota, a Secretaria da Segurança afirmou a prisão em flagrante ocorreu após a ex dele comparecer a uma delegacia para denunciar as agressões."Durante o registro do procedimento, a vítima recebeu mensagens do suspeito com novas ameaças. Diante dos fatos, os policiais civis iniciaram diligências que resultaram na localização e prisão do suspeito", diz a pasta. Ávine Vinny foi encaminhado para a Delegacia da Mulher, na capital cearense.Segundo a assessoria do cantor, "houve uma discussão verbal e em breve ele será liberado". O g1 solicitou mais esclarecimentos à Secretaria da Segurança Pública sobre o caso, mas não obteve retorno até publicação desta reportagem.Ávine Vinny ficou nacionalmente conhecido pela música "Coração Cachorro (Late Coração)", gravada ao lado de Matheus Fernandes e inspirada em música de James Blunt.*Com informações do g1.