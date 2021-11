Primeiro encontro foi realizado na última quinta-feira (4) com a presença de docentes e coordenadores das graduações ofertadas pela Instituição

publicado em 08/11/2021

A iniciativa é organizada pelos jovens e adolescentes do Programa de Aprendizagem e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Foto: Unifev)

Neste mês de novembro, os cursos de graduação ofertados pela UNIFEV estão participando da 1ª Feira de Empreendedorismo e Profissões, do Centro Social de Votuporanga. A iniciativa é organizada pelos jovens e adolescentes do Programa de Aprendizagem e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, como parte das comemorações de 52 anos da entidade.Na última quinta-feira (4), a Instituição integrou a programação do evento com palestras informativas ministradas pelos coordenadores e docentes das graduações em Direito, Educação Física, Engenharia Mecânica, Pedagogia e Psicologia. Ainda no local, o setor Comercial da Instituição, representado pela supervisora, Gisele Pontes, realizou ações de tira-dúvidas sobre o Vestibular UNIFEV entre os participantes.Para o Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, eventos relacionados a profissões são decisivos para adolescentes e jovens, que estão em fase de escolha das suas futuras carreiras.“Hoje, a UNIFEV reforçou sua parceria com o Centro Social e levou informações importantes sobre as diversas possibilidades, dentro das áreas de atuação de cada curso. Nosso objetivo é que esses jovens possam ingressar no Ensino Superior com uma visão abrangente, para que façam uma escolha certeira de acordo com o seu perfil. Além disso, é importante destacar que a Instituição permanece de portas abertas para recebê-los nesta importante etapa”, disse.Nos dias 9 e 23 de novembro, o Centro Universitário de Votuporanga volta à Feira com a participação de professores de outras graduações.