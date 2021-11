Práticas para o preparo de hambúrgueres artesanais e releituras do clássico arroz e feijão são organizadas pelo curso de Gastronomia da Instituição

publicado em 05/11/2021

O curso de Gastronomia da UNIFEV está organizando, para o mês de novembro, duas oficinas de culinária abertas à comunidade (Foto: Unifev)

O curso de Gastronomia da UNIFEV está organizando, para o mês de novembro, duas oficinas de culinária abertas à comunidade: “Arroz e Feijão: uma nova leitura” e “Hambúrgueres Artesanais”. As práticas serão realizadas, respectivamente, nos dias 20 e 27 deste mês, a partir das 8 horas, presencialmente no Laboratório de Práticas Gastronômicas do Campus Centro.No dia 20, os interessados em aprender novas preparações com os ingredientes clássicos arroz e feijão poderão se inscrever pelo site:. Por sua vez, para participar da aula sobre hambúrguer artesanal é preciso acessar o link:e preencher o cadastro solicitado.O investimento é de R$ 50 para cada curso, que pode ser dividido em até 3 vezes. Os encontros serão ministrados pelo gastrônomo Prof. Esp. Antônio Flávio.Outras informações podem ser obtidas pelo telefone/WhatsApp: (17) 3405-9990.