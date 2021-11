Ao todo foram investidos pouco mais de R$ 8,5 mil na compra de insumos, como raticidas parafinados, glucose e veneno à base de fipronil

publicado em 08/11/2021

A Saev Ambiental concluiu no final do mês de outubro, o trabalho de dedetização dos mais de 5,4 mil pontos de visitas (PV) para o controle de pragas na rede coletora de esgotos de Votuporanga, no final do mês de outubro. A ação foi realizada pela própria equipe da Autarquia em um período de 60 dias.No total foram investidos pouco mais de R$ 8,5 mil na compra de insumos, como raticidas parafinados, glucose e veneno à base de fipronil.Ricardo Savoine, responsável pelo Setor de Operação de Esgoto da Autarquia, explica que cronograma para a realização do trabalho foi traçado obedecendo ao fluxo de veículos e pedestres. Dessa forma o atendimento nos bairros e na região central foi feito em dias diferentes. "A aplicação dos PVs nas áreas mais centralizadas ocorreu aos finais de semana, enquanto aqueles localizados nos bairros passaram pela dedetização no decorrer da semana".A intervenção é feita anualmente com o objetivo de fazer um controle eficaz contra a infestação de pragas e insetos, como baratas, escorpiões e ratos.A dedetização é feita por meio da aplicação dos produtos diretamente nos PVs, localizados nos cruzamentos das vias, principalmente nas esquinas, e podem ser identificados pela tampa circular de ferro com a logomarca da Saev Ambiental."Nós abrimos os PVs, e no fundo de cada um deles, adicionamos normalmente dois blocos de raticidas parafinados. Já a mistura feita entre a glucose e o veneno à base de fipronil para o controle das baratas, aplicamos junto ao aro, na borda interna da tampa", detalha Savoine.Para o superintendente da Saev Ambiental, Antônio Alberto Casali este procedimento é necessário para garantir o bem estar da população. "A dedetização da rede coletora de esgotos é uma ação em prol da saúde pública. A nossa equipe operacional entende que é fundamental eliminar ratos, baratas e demais pragas urbanas, controlando a proliferação e o avanço até as residências. Esta operação diminui os riscos de transmissão de zoonoses, reduzindo até mesmo as chances dos acidentes com picadas de animais peçonhentos”.