Aluno não pode receber benefício semelhante de outros órgãos

publicado em 25/11/2021

Quem for selecionado deverá ter frequência mínima de 80% e participar de 60 horas de capacitação ao longo do semestre (Foto: Governo do Estado de São Paulo)

Estão abertas as inscrições para o Bolsa do Povo – Ação Estudante, que pagará R$ 100 mensais, durante 10 meses, para alunos das Etecs (Escolas Técnicas Estaduais). Para se inscrever é necessário acessar o sitee preencher os dados até o dia 30 de novembro. Alunos que se formam em 2022 devem fazer sua inscrição apenas em janeiro do próximo ano.O benefício será concedido a estudantes cujas famílias tenham renda de até meio salário mínimo. Para se candidatar, o aluno não pode receber benefício semelhante de outros órgãos de governo.Quem for selecionado deverá ter frequência mínima de 80% e participar de 60 horas de capacitação ao longo do semestre. A bolsa só não será paga nos meses de janeiro e julho, quando ocorrem as férias e o recesso escolar.A iniciativa do Governo do Estado de São Paulo visa incentivar os jovens a permanecerem na escola e concluírem seus cursos. "Também é uma ação de acolhimento dos estudantes nessa retomada presencial das aulas e uma forma de contribuir para mitigar os impactos da pandemia de Covid-19", afirma o coordenador de projetos do Centro Paula Souza Adriano Di Gregório.*Com informações do OExtra.net.