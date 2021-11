A palestra acontece, hoje, dia 10 de novembro, às 19h, e será transmitida pelo canal da Futura no YouTube

publicado em 10/11/2021

A ideia é, também, auxiliar o aluno a identificar suas características empreendedoras, despertando seu interesse para o mundo dos negócios (Foto: Divulgação)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Faculdade FUTURA - Grupo Educacional FAVENI, realiza palestra sobre empreendedorismo, em parceria com o Sebrae. A palestra acontece, hoje, dia 10 de novembro, às 19h, e será transmitida pelo canal da Futura no YouTube.O evento virtual vai abordar o empreendedorismo como opção de carreira, mostrando os desafios e oportunidades deste caminho profissional. A ideia é, também, auxiliar o aluno a identificar suas características empreendedoras, despertando seu interesse para o mundo dos negócios. No final da palestra, haverá um espaço para quem estiver assistindo mandar perguntas, que serão respondidas pelo palestrante.Todos os participantes terão direito à certificação mediante inscrição prévia pelo link:(QR Code abaixo) e assinatura de lista de presença virtual, cujo link será disponibilizado durante a live.Quem vai ministrar a palestra é Kleber Guerche, consultor de negócios do Sebrae. Ele é bacharel em Administração de Empresas, especialista em Gestão Estratégica de Negócios e Finanças, especialista em Metodologia do Ensino Profissionalizante, Gestor de Projeto, Consultor de Negócio pelo Sebrae em Administração e Planejamento, Empreendedorismo e Finanças.Com relação à pareceria com o Sebrae, o Gestor de Políticas Acadêmicas da Faculdade FUTURA, Prof. Me. Tiago Moreno, se diz bastante satisfeito em poder contar com o apoio da entidade e afirma que esse tipo de parceria só agrega conteúdo à formação dos alunos e coloca a Faculdade FUTURA no importante papel de contribuir com o desenvolvimento também da comunidade externa. “Vale ressaltar que a parceria surgiu do plano de retomada econômica de nosso município. Pensando no momento de instabilidade gerado pela Covid-19 onde a necessidade de se reinventar, ser criativo e ter novas iniciativas se tornaram fundamentais. Este projeto com o Sebrae destaca o empreendedorismo como ferramenta primordial para alavancar mudanças.”, diz Tiago.