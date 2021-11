Graduação alcançou índice pelo terceiro ano consecutivo; outros 15 cursos da Instituição também foram estrelados

publicado em 03/11/2021

Pelo terceiro ano consecutivo, o curso de Fisioterapia da UNIFEV obteve quatro estrelas (de 1 de 5), em recente avaliação do Guia da Faculdade, do jornal O Estado de São Paulo, em parceria com a Quero Educação (Foto: Divulgação)

Pelo terceiro ano consecutivo, o curso de Fisioterapia da UNIFEV obteve quatro estrelas (de 1 de 5), em recente avaliação do Guia da Faculdade, do jornal O Estado de São Paulo, em parceria com a Quero Educação. Para estabelecer o índice, foram levados em conta aspectos como corpo docente, projeto didático-pedagógico e infraestrutura da graduação.Nesta terceira edição, a publicação analisou quase 16 mil cursos superiores em todo o Brasil. Nesse processo, a equipe do Guia atua como um instituto de pesquisa, colhendo a opinião de milhares de professores que atuam no Ensino Superior.Para a coordenadora da graduação, Profa. Ma. Ana Paula Pelosi, a boa notícia foi bastante comemorada por todo o corpo docente e alunos. “É o resultado de um trabalho contínuo, que é executado diariamente pelos nossos professores em sala de aula. Hoje, nossos alunos da Fisioterapia têm acesso à uma infraestrutura moderna, com equipamentos de última geração, o que proporciona a vivência da profissão na prática e, consequentemente, profissionais mais preparados para as demandas do mercado”, disse.Neste ano, também foram estrelados pelo Guia da Faculdade os seguintes cursos: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física (Bacharelado), Educação Física (Licenciatura), Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia Elétrica, Farmácia, Nutrição, Pedagogia e Publicidade e Propaganda.O Reitor do Centro Universitário de Votuporanga, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, destacou os recentes esforços da Instituição com grandes investimentos em equipamentos pedagógicos, visando a qualidade de ensino.“Em sua totalidade, a UNIFEV é uma Instituição de Ensino Superior (IES), que possui uma das maiores e mais modernas infraestruturas. Atualmente, nosso Complexo Educacional soma mais de 40 mil m2, em dois campi, proporcionando aos universitários uma formação de excelência e o rápido ingresso na vida profissional”.