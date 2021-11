Valter Mariano dos Santos Júnior teve sua tese aprovada no Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas da Ufscar

publicado em 04/11/2021

Valter Mariano dos Santos Júnior (Foto: Arquivo Pessoal/Unifev)

O docente do curso de Educação Física da UNIFEV Valter Mariano dos Santos Júnior conquistou, recentemente, o título de doutor em Ciências Fisiológicas pela Ufscar (Universidade Federal de São Carlos). A tese foi apresentada no dia 25 de outubro, de forma on-line.O trabalho, intitulado “O efeito do exercício físico por meio de uma intervenção presencial e on-line na composição corporal, parâmetros antropométricos e nos marcadores inflamatórios em mulheres previamente sedentárias”, contou com o apoio do PIQCD (Programa Institucional de Qualificação e Capacitação Docente) do Centro Universitário de Votuporanga.De acordo com Mariano, a pesquisa investigou o efeito da atividade física, em um período de 12 semanas, no sistema endócrino para o tratamento e combate à obesidade. “Gostaria de agradecer a família UNIFEV, professores da graduação e Colégio, por todo o incentivo recebido durante o processo. Sem dúvidas, é mais uma etapa vencida, que muito contribuirá com a minha carreira dentro e fora da sala de aula”, destacou.