Aulas serão on-line e com auxílio de R$210; inscrições terminam no domingo

publicado em 03/11/2021

Os cursos, que iniciam dia 16 deste mês no período noturno com carga horária de 60 horas distribuídas entre 18h e 22h, são destinados a pessoas com idade a partir dos 16 anos (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O CTMO (Centro de Treinamento de Mão de Obra) "Altino Regiani" , da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Votuporanga, irá oferecer gratuitamente cursos de qualificação de Assistente Administrativo e Auxiliar de Logística por meio do Programa "Via Rápida". Serão realizados de modo on-line, com bolsa-auxílio de R$210 e as inscrições podem ser feitas até domingo (07/11) pelo siteOs cursos, que iniciam dia 16 deste mês no período noturno com carga horária de 60 horas distribuídas entre 18h e 22h, são destinados a pessoas com idade a partir dos 16 anos e, ao acessar o site para se inscreverem, os interessados devem clicar no ícone "Cursos Remotos/Presenciais" e, em seguida, procurar pelo município de Votuporanga e o curso pretendido.Após realizar a inscrição, caso seja selecionado, o candidato receberá uma convocação no e-mail informado. O direito ao benefício de R$210 será concedido após dez dias de aulas cumprindo todos os requisitos disponíveis no site do Programa.Capacita o aluno a auxiliar nas atividades administrativas empresariais, preparando arquivos e documentos nos processos de finanças, gestão de pessoas, logística, marketing, comercial e jurídico.Capacita o aluno para atuar como assistente nas atividades relacionadas à área de logística, principalmente àquelas voltadas à movimentação e armazenamento de materiais e produtos acabados.O Via Rápida é um programa de qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho do Governo do Estado de São Paulo que oferece cursos gratuitos a jovens e adultos que estão em busca de melhores oportunidades de emprego e geração de renda. A partir da parceria entre o Governo do Estado de São Paulo e os municípios, os cursos são definidos e as inscrições são divulgadas, podendo ter duração de até 100 horas e ocorrem de acordo com o mercado de trabalho de cada região.