No cartão estão disponíveis informações como número de inscrição, data, local, horário das provas e opção por atendimento especializado.

publicado em 04/11/2021

O cartão de confirmação de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 já está disponível para os candidatos na página do participante (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O cartão de confirmação de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 já está disponível para os candidatos na página do participante. A aplicação da prova digital e impressa será nos dias 21 e 28 de novembro.No cartão estão disponíveis informações como número de inscrição, data, local, horário das provas e opção por atendimento especializado. O documento não é obrigatório, mas o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) recomenda que os estudantes levem o cartão nos dias de aplicação do exame.De acordo com o Inep, 3,1 milhões de inscritos devem fazer o Enem 2021. 3 milhões vão realizar provas impressas e 68,8 mil farão a modalidade digital. Os itens das duas versões de avaliação serão idênticos.*Com informações do Cidadao.net.