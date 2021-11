A Ovelhinha Perdida apresenta a importância da autoaceitação e respeito às diferenças

publicado em 26/11/2021

A Ovelhinha Perdida apresenta a história da ovelha Cem (Foto: Divulgação)

O "3 Palavrinhas", projeto infantil com mais de 4 bilhões de visualizações e mais de 6 milhões de inscritos no YouTube, lança no seu canal no dia 26 de novembro, às 9h, seu primeiro curta metragem, intitulado “A Ovelhinha Perdida”.O curta voltado para o público infantil e toda a família, promove de forma simples e lúdica reflexões profundas e aprendizados sobre a importância da autoaceitação e respeito às diferenças.A Ovelhinha Perdida apresenta a história da ovelha Cem, linda e sonhadora que se acha muito diferente das suas amigas. Buscando encontrar seu lugar no mundo, ela decide fugir e parte em uma emocionante jornada e acaba se perdendo. Mas, o seu bom pastor sai a sua procura e com a ajuda da Sarah, Davi e Miguel, todos partem em uma grande aventura cheia de desafios, música e muita diversão! Além do enredo que mostra que são as nossas diferenças que nos fazem especiais. A Ovelhinha Perdida será o primeiro vídeo de lançamento da Terceira Temporada do 3 Palavrinhas Mini. Os demais episódios, que também trazem grandes ensinamentos e reflexões sobre respeito, obediência, e outros princípios muito importantes, estão disponíveis no canal:O grupo também disponibilizará atividades gratuitas a respeito do lançamento, tanto para o público em geral através do site, como para as escolas trabalharem essa temática com as crianças. As escolas interessadas em receber este material, podem entrar em contato nas redes sociais do 3 Palavrinhas ou no e-mail amigos@3palavrinhas.com.br.