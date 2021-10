Evento será no dia 28 de novembro, no Sindicato Rural; destaque desta edição é a campanha “Meu Fuscão Verde”

publicado em 27/10/2021

O carro tem as características originais, com motor de 1500 cilindradas, o famoso “Fuscão 72” (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Levar toda a família para o Leilão de Gado em prol da Santa Casa de Votuporanga já é tradição. O domingo da solidariedade reúne um público expressivo que encontra vários lotes para arremates, além de alimentação de qualidade e lazer.A sétima edição será realizada no dia 28 de novembro, no Sindicato Rural de Votuporanga. O evento será a partir das 11h e é organizado pela Comissão de Voluntários, que se empenha em arrecadar recursos para a Instituição votuporanguense.Neste ano, o destaque é a campanha “Meu Fuscão Verde” que faz parte do Leilão. O veículo VW Fusca, do ano 1972, será sorteado durante o evento, abrilhantando ainda mais a tarde de novembro.O carro foi doado por um casal de votuporanguenses, que preferiu o anonimato. O carro tem as características originais, com motor de 1500 cilindradas, o famoso “Fuscão 72”. Sua cor é verde.Os cupons da campanha custam R$10 cada e podem ser adquiridos no Bazar do Bem, anexo ao Hospital, ou com voluntários. Mais informações nos telefones: 17 3405-9139/3405-9133/17 99779-9928/17 99718-5981 – WhatsApp.Para aqueles que deixarem para última hora, os números também serão comercializados antes do sorteio, no Leilão. “A campanha “Meu Fuscão Verde” tem sido um sucesso. Por ser uma relíquia, muitos já compraram os cupons antecipadamente. Aproveitamos para agradecer o casal que nos doou o automóvel que, com certeza, arrecadará muitos recursos para o Hospital”, disse o diretor Marcelo Madrid.A Comissão de Voluntários segue em busca de doações. Quem quiser contribuir, pode entrar em contato com o telefone 3405-9139, no setor de Comunicação da Santa Casa. “Estamos recebendo vários lotes, dos mais variados. A população é muito solidária e faz questão de colaborar, com mais diferentes itens. Tudo para beneficiar milhares de pacientes”, afirmou Adauto Mariola, um dos voluntários.Para não perder o costume, os voluntários estão preparando um delicioso almoço para quem participar do evento. “Teremos espetos, saladas, refrigerantes, água, para vocês levarem à família e prestigiar o Leilão. Seja arrematando ou comendo conosco, estão salvando vidas e será alegria recebe-los”, destacou.O provedor da Santa Casa, Dr. Roberto Biazi, agradeceu os voluntários. “Acompanhamos toda a dedicação dos voluntários que, meses antes do Leilão, já se empenham em prol de nossos pacientes. O resultado é sempre significativo, arrecadado recursos significativos para nossa Instituição. Vale lembrar que toda renda é direcionada para o custeio de nossos serviços com qualidade e humanização, em sua maioria pelo Sistema Único de Saúde (SUS)”, concluiu.