São 7.690 vagas em 24 cidades do estado; tanto a inscrição quanto o pagamento da taxa devem ser feitos até esta quarta-feira (13)

publicado em 13/10/2021

Quem ainda quiser concorrer a uma das 7.690 vagas em 24 cidades oferecidas pela universidade tem que fazer a inscrição até às 16h (Foto: Reprodução/g1)

As inscrições para o vestibular da Unesp (Universidade Estadual Paulista), um dos mais concorridos de São Paulo, se encerram nesta quarta-feira (13).Quem ainda quiser concorrer a uma das 7.690 vagas em 24 cidades oferecidas pela universidade tem que fazer a inscrição até às 16h e também pagar a taxa até esta quarta.Os interessados deverão se cadastrar pelo site da Fundação Vunesp, responsável pela organização do exame. O pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 180, deverá ser feito também até o dia 13.Os vestibulandos estão aproveitando cada segundo desta reta final de estudos, incluindo o feriado.Um exemplo é Natália Dantas Coimbra, vestibulanda de Administração que está fazendo cursinho e participou de aulas de revisão de conteúdos nesta terça (12). “Hoje eu tive aula de texto e depois literatura. Eu tô [estudando] desde cedo, então já completei umas 6 horas e vou ficar até de noite."Segundo o porta-voz da universidade, as provas deste vestibular são elaboradas em conformidade com o programa de ensino da rede estadual do estado, “então são de cunho interpretativo bastante forte”.“Os candidatos têm que prestar atenção na leitura dos enunciados das questões, agora, nesse momento, que ainda resta pra se fazer a preparação, focar numa revisão geral dos assuntos aprendidos no decorrer do ensino médio e manter a tranquilidade. No momento da prova, o que conta muito positivamente é a preparação em relação aos conteúdos, mas também o estado emocional”, afirmou.Coordenador do cursinho, o professor Ribeiro de Souza destacou a necessidade de organizar os estudos. “É fundamental o aluno conseguir se organizar. Ver quantas horas ele tem pra estudar, e distribuir de acordo com as matérias que são mais importantes para a prova dele."Vestibulando de Medicina, Nohan Alexandre Gonçalves diz que sonha passar na Unesp. “É mais o meu sonho mesmo, ir pro interior, aquela vida mais pacata. A Unesp já me chama mais atenção porque é em Botucatu e acaba sendo mais tranquilo que a capital, então eu acabei preferindo lá."O calendário da Unesp prevê provas em 35 cidades, sendo 31 no estado de São Paulo.A primeira fase será realizada em 14 e 15 de novembro (primeiro dia, domingo, para candidatos de cursos da área de biológicas e segundo dia reservado a vestibulandos das carreiras de exatas e humanidades, além dos treineiros).A segunda fase será aplicada em 19 de dezembro (domingo) para todos os cursos. O resultado final será divulgado em 27 de janeiro de 2022.Os cursos da Unesp são oferecidos nas seguintes cidades: Araçatuba (140 vagas), Araraquara (855), Assis (405), Bauru (1.085), Botucatu (600), Dracena (80), Franca (410), Guaratinguetá (310), Ilha Solteira (470), Itapeva (80), Jaboticabal (280), Marília (475), Ourinhos (90), Presidente Prudente (640), Registro (80), Rio Claro (485), Rosana (80), São João da Boa Vista (80), São José do Rio Preto (460), São José dos Campos (120), São Paulo (185), São Vicente (80), Sorocaba (80) e Tupã (120).O Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP) destina 50% das vagas de cada curso de graduação da Unesp para alunos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escola pública, sendo que 35% das vagas desse sistema são destinadas aos candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas.*Com informações do g1