Participantes têm até às 15h do dia 1º de dezembro para concluírem as inscrições pela internet; valor da taxa é de R$ 39

publicado em 27/10/2021

Os interessados têm até às 15h do dia 1º de dezembro de 2021 para se inscreverem através do site da Fatec (Foto: Divulgação)

As Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo) iniciaram a abertura das inscrições para o processo seletivo do 1º semestre de 2022. Nesta edição são ofertadas 17.495 vagas para 84 cursos gratuitos de graduação tecnológica.Os interessados têm até às 15h do dia 1º de dezembro de 2021 para se inscreverem através do site da Fatec (). O valor da taxa de inscrição é de R$ 39.A seleção para o processo seletivo será por análise de histórico escolar, sem prova presencial ou online. Serão avaliadas as notas de português e matemática da 2ª série do ensino médio. Quem estiver cursando o ensino médio, por meio da EJA (Educação de Jovens e Adultos) ou modalidade semelhante, pode apresentar notas referentes ao segundo termo deste ciclo, desde que no ato da matrícula comprove a conclusão do ensino médio.*Com informações do Portal R7.