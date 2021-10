Os pedidos devem ser feitos exclusivamente pela internet até às 15h do dia 25 de outubro

publicado em 20/10/2021

(Foto: Divulgação)

Começou nesta quarta-feira (20), as inscrições para solicitar a redução de 50% na taxa de inscrição do Vestibulinho para o processo seletivo com ingresso primeiro semestre de 2022 das Etecs (Escolas Técnicas Estaduais). Os pedidos devem ser feitos exclusivamente pela internet até às 15h do dia 25 de outubro. O valor integral da taxa é de R$ 19.Para solicitar o desconto, é preciso ser estudante regularmente matriculado em uma das séries do Ensino Fundamental ou Médio; em curso pré-vestibular ou ainda em curso superior de graduação ou pós-graduação. O interessado deve, também, ter uma remuneração mensal inferior a dois salários mínimos (R$ 2.200) ou estar desempregado.Documentos necessários – Comprovantes de escolaridade e de rendimentos. Candidatos desempregados, autônomos e aposentados devem seguir as instruções descritas na portaria, disponível no site.Os interessados no benefício devem preencher o formulário na seção “redução” do site. Após essa etapa, é necessário enviar por meio de upload, na seção “Documentos Comprobatórios”, os documentos relacionados abaixo, digitalizados com o tamanho de até 1 MB, nas extensões pdf, png, jpg ou jpeg. O período de envio também vai até às 15 horas do dia 25 de outubro.A resposta ao pedido será divulgada a partir das 15 horas do dia 17 de novembro somente pela internet. O candidato que tiver a solicitação de redução de taxa de inscrição indeferida poderá entrar com recurso nos dias 18 e 19 de novembro, pelo site www.vestibulinhoetec.com.br. O resultado será divulgado em 25 de novembro pela internet.Quem for beneficiado com a redução da taxa deverá efetuar sua inscrição no processo seletivo pós a divulgação oficial do resultado da análise do pedido, no período previsto na Portaria que regulamenta o Vestibulinho, que será publicada em breve, exclusivamente pelo site.*Com informações do Cidadão.net