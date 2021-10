Equipes da Vigilância Ambiental estão no Cemitério Municipal orientando a população sobre os riscos de determinados objetos se transformarem em criadouros

publicado em 27/10/2021

Com a previsão de chuva para os próximos dias, principalmente no feriado do Dia de Finados na terça-feira (2/11), a Secretaria da Saúde alerta para os cuidados contra a dengue. Nesta quarta e quinta-feira, equipes da Vigilância Ambiental estarão no Cemitério Municipal orientando a população sobre os riscos de determinados objetos se transformarem em criadouros. Faixas também serão fixadas no local para reforçar as medidas preventivas.Entre as orientações estão: retirada dos plásticos que envolvem as flores antes que sejam depositadas próximas aos túmulos; não descartar objetos que possam acumular água, como pratinhos de flores e suportes para velas, além de copos plásticos, garrafas pet e sacolas.Passado este período intenso de visitações no Cemitérios, no dia 3 de novembro, equipes da Vigilância Ambiental retornarão ao local para eliminação de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. “Teremos dias chuvosos e quentes pela frente e precisamos nos manter sempre alerta para não deixar recipientes acumulando água de chuva”, explicou a responsável pela Vigilância Ambiental, Samara Fernandes.A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cidade, informa que o horário de funcionamento do Cemitério para as visitações no Dia de Finados será das 6h30 às 18h30. A capela central do Cemitério também sediará a tradicional missa de Finados, às 7h30, que será conduzida pelo padre Márcio Thadeu, da Paróquia Senhor Bom Jesus. Em Simonsen, o Cemitério ficará aberto no mesmo horário, com a missa celebrada às 8h pelo padre Alexandre, da Paróquia São Cristóvão.A Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança informa que a Avenida da Saudade estará liberada para o tráfego de veículos igualmente como ocorrido no ano passado, com agentes de trânsito no local para orientar o trânsito e auxiliar na travessia de pedestres.Com relação à limpeza de jazigos, a orientação é para que seja feita somente com água até o dia 31 de outubro. Após esta data, é proibido uso de baldes ou mangueira, podendo ser utilizados apenas tecidos.A Secretaria da Cidade ressalta que o cronograma visa organizar o local com objetivo de eliminar detritos e sujeiras que causariam transtornos nas visitações durante o Dia de Finados.Os ambulantes interessados em atuar nas proximidades do Cemitério Municipal no dia do feriado de Finados, devem solicitar autorização no Setor de Fiscalização da Prefeitura de Votuporanga, e em seguida na Central de Atendimento. Esse ano, em função da pandemia do novo Coronavírus, a quantidade será limitada a 12 ambulantes e a autorização será concedida por ordem de chegada.O prazo para retirar a autorização é até esta quinta-feira (28/10), das 9h às 15h, no Paço Municipal, que fica na rua Pará nº 3.227. Para solicitar autorização é necessário pagar taxa diária, de acordo com o tamanho da barraca e licença no Município.Neste ano, os ambulantes ficarão na mesma região do ano passado, no estacionamento interno do Velório Municipal, próximo à praça Gunter Schamall. A mudança tem o intuito de evitar aglomeração, promover um melhor fluxo e vale reforçar que será permitido o consumo no local respeitando as regras sanitárias.