Matriculados nas escolas de Educação Infantil poderão retirar a partir do dia 26 de outubro

publicado em 18/10/2021

A Secretaria da Educação da Prefeitura de Votuporanga definiu o cronograma de entrega dos kits de alimentação (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria da Educação da Prefeitura de Votuporanga definiu o cronograma de entrega dos kits de alimentação aos alunos matriculados nas escolas municipais referentes ao mês de outubro.Para os alunos matriculados nos CEMs (Centros de Educação Municipal), a entrega dos kits começa no dia 20 e segue até o dia 26 de outubro, no entanto, os kits de alimentos perecíveis ficarão à disposição somente nos dias 20 e 21. Já os alunos dos CEMEIs (Centros de Educação Municipal e Escola Infantil), podem começar a retirar os kits no período de 26 de outubro até 5 de novembro, ficando a entrega dos kits de alimentos perecíveis para os dias 26 e 27 de setembro. Os alimentos devem ser retirados na própria escola.O kit não perecível é composto por arroz, feijão, fubá, farinha de trigo, óleo, açúcar, sal, extrato de tomate, macarrão, leite em pó, sardinha e biscoito. E o kit perecível, neste mês, é composto por abóbora, batata doce e laranja.Para mais informações, os pais ou responsáveis podem entrar em contato com a própria escola ou então na Secretaria da Educação pelo telefone (17) 3405-9750.