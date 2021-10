Geral

Agências do INSS estarão fechadas nesta segunda, 1º de novembro

Com a mudança do ponto facultativo do dia do servidor público, agências não abrem para atendimento

publicado em 28/10/2021

Atendimento remoto



Para manter os atendimentos já agendados e evitar transtornos para os beneficiários com remarcações, o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) adiou o ponto facultativo do Dia do Servidor, de 28 de outubro para segunda-feira, 1º de novembro.O INSS informa que os cidadãos podem buscar informações, pedir benefícios e agendar serviços sempre pelo Meu INSS, também disponível como aplicativo para celular, ou, ainda, por meio do telefone 135, que funciona de segunda a sábado, de 7h às 22h.

