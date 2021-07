Hospitais estaduais manterão atendimento às urgências e emergências; postos do Poupatempo estarão fechados na sexta-feira (9) e reabrem sábado (10)

publicado em 08/07/2021

(Imagem: A Cidade)

Nesta sexta-feira (9) é comemorado o feriado que celebra o dia da Revolução Constitucionalista de 1932 em todo o estado de São Paulo. Com isso, alguns serviços podem ter horários de funcionamento alterados nesta data. Veja abaixo o que abre e o que fecha e se programe.O Estado segue na fase de transição do Plano SP até o dia 31 de julho para retomada gradativa da economia. Neste período, com o recuo gradual de indicadores de casos, internações e mortes por Covid-19, o Governo do Estado fixou horário estendido das 6h às 23h para atendimento presencial limitado a 60% de capacidade em comércios e serviços não essenciais.O resumo com as medidas anunciadas pelo Governo de São PauloOs hospitais estaduais manterão o funcionamento normal com atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros como nos setores de internação e centros cirúrgicos.Os postos de doação da Fundação Pró-Sangue permanecerão fechadas no feriado, retomando os atendimentos no sábado (10), com exceção da unidade das Clínicas, que funcionará tanto na sexta (9) quanto no sábado, das 8h às 17h. Para mais informações sobre as doações,As Farmácias de Medicamentos Especializados, conhecidas como “de alto custo”, ficaram fechadas no feriado e reabrem normalmente na segunda-feira (12). O mesmo ocorre com as farmácias Dose Certa, que retomam o funcionamento na segunda, das 8h às 17 horas.Os atendimentos nos Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) não terão expediente na sexta, assim como o Centro de Referência ao Idoso (CRI Norte) e o Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG) na Zona Leste. No sábado apenas os AMEs de Araçatuba, Bauru, Ourinhos, Presidente Prudente,Promissão, São José do Rio Preto, Taboão da Serra e Tupã funcionarão no período da manhã, das 8h até 12h.Os postos Poupatempo estarão fechados nesta sexta-feira (9). O atendimento presencial ao público retorna no sábado (10), mediante agendamento prévio.Para agendar data e horário para ser atendido em qualquer uma das 82 unidades do programa no Estado e conferir informações sobre horários e endereços, bastaou baixar o aplicativo Poupatempo Digital. Pelos canais digitais também é possível excluir o agendamento, caso não seja possível comparecer ao atendimento presencial. Basta clicar em ‘Meus Agendamentos’ e, em seguida, na opção ‘Excluir Agendamento’.Para minimizar os riscos de transmissão do coronavírus, o Poupatempo reforçou as medidas preventivas e protocolos sanitários, seguindo as diretrizes do Governo de São Paulo, a fim de garantir a segurança dos usuários e colaboradores.Além da obrigatoriedade do uso de máscaras, medição de temperatura, higienização das mãos com álcool em gel e dos calçados com tapete sanitizante, a capacidade de atendimento foi reduzida, priorizando serviços que necessitam da presença do cidadão para serem concluídos, como a primeira via do RG, transferência interestadual e mudança nas características do veículo, por exemplo.Pelos canais digitais do programa é possível acessar 137 opções de serviços online, como renovação de CNH, Licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho, seguro-desemprego, entre outros. Os serviços digitais podem ser acessados 24 horas por dia, sete dias por semana, com segurança e comodidade, e atualmente representam cerca de 80% de toda a demanda do Poupatempo.A Defesa Civil do Estado de SP informa que manterá seu atendimento no feriado por meio do Centro de Gerenciamento de Emergências, pelo telefone 2193-8888.A Secretaria de Desenvolvimento Social informa que os restaurantes da rede Bom Prato abrem normalmente no feriado de 9 de julho.O Governo do Estado prorrogou até o dia 31 de julho a gratuidade das refeições para as pessoas em situação de rua, devidamente cadastradas pelos municípios. A rede oferece três refeições diárias (café da manhã, almoço e jantar) em todas as 59 unidades do Bom Prato, inclusive aos finais de semana e feriados.Os postos da Fazenda fecham na sexta-feira (9) e reabrem na próxima segunda-feira (12).No feriado os postos fecham e serviços estarão disponíveis nos canais digitais:Unidades do PAT e do Banco do Povo estarão fechadas no feriado de 9 de julho.A CDHU irá funcionar conforme as regras da fase atual do Plano SP, sem atendimento presencial ao público.