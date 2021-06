Curiosidades sobre o espaço sideral, um iogurte que conseguiu dominar a Terra, uma obra-prima de Francis Coppola e uma história chilena que lembra o Brasil atual

publicado em 24/06/2021

As vezes é necessário 'garimpar' entre tantos títulos para encontrar as 'pérolas' para assistir (Fotos: Divulgação/Reprodução)

Da redação

Os catálogos das plataformas de streaming trazem um universo vasto de conteúdo. Tanto que as vezes é necessário "garimpar" entre tantos títulos para encontrar as "pérolas" para assistir.Veja abaixo um apanhado de títulos bem legais na Amazon, Netflix e no YouTube.Começando pelo Amazon Prime Video, a plataforma traz em seu catálogo o filme "A Conversação", de 1974. No longa, Harry (Gene Hackman) ganha a vida espionando outras pessoas. Basta pagar, ele nem pergunta quem é o interessado no serviço. Até que Harry descobre algo que não deveria e se torna o alvo – da espionagem, do "cliente" e da sua própria paranoia. O filme foi dirigido por Francis Ford Coppola e ganhou o Festival de Cannes de 1974.Indo para a Netflix, um dos destaques do seu catálogo é a série "Love, Death & Robots", que traz uma história por episódio (com cinco a 15 minutos de duração). Entre essas histórias estão um casal que encontra uma civilização perdida no congelador de casa, cientistas que criam um iogurte com micróbios inteligentes e eles dominam o mundo e três robôs que tentam entender a humanidade.Ainda na Netflix, o catálogo traz Machuca, de 2004. O longa conta a história de Pedro Machuca (Ariel Mateluna), que mora na favela e não tem grandes perspectivas na vida. Isso até ele começar a estudar numa escola particular, onde faz amizade com o riquinho Gonzalo (Matias Quer). E os dois vivem, cada um a seu modo, a escalada para o golpe militar chileno de 1973. Vale assistir porque muitas cenas lembram o Brasil pós-2013.Agora falando sobre o YouTube, o Mensageiro Sideral é um canal que traz curiosidades sobre o mundo espacial, transmissões ao vivo de lançamentos de foguetes e todas as demais novidades desse segmento. Quem comanda o canal é o jornalista Salvador Nogueira, que é especialista no assunto, colaborador da revista Superinteressante, da editora Abril, e já escreveu para o jornal Folha de S. Paulo.*Com informações da Superinteressante