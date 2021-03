Em coletiva, governador disse que comunicou Apas com relação aos protocolos sanitários e orientação a consumidores

publicado em 24/03/2021

(Foto: Governo do Estado de SP)

Durante coletiva à imprensa nesta quarta-feira (24), o governador disse que a recomendação expressa do Plano São Paulo para prefeitos do Estado é para que não fechem os supermercados. "Não fechem os supermercados. Repito. Não fechem supermercados” disse Doria. "Os supermercados representam pontos de abastecimento fundamental para população”, completou.

Doria disse também que o governo já orientou a Associação Paulista de Supermercados (Apas), para que a entidade mantenha um rígido protocolo sanitário, tanto no limite de ocupação permitido no interior das lojas, quanto na orientação à população que precisa ir aos estabelecimentos. "Supermercado não pode ser lugar de lazer. Não é para levar a família, filhos, os parentes ou animais domésticos. É para a busca da essencialidade”, ressaltou.



*Com informações Região SP