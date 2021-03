A medida deverá durar duas semanas, a depender da evolução da curva de infecções, óbitos e internações

publicado em 03/03/2021

A medida deverá durar duas semanas, a depender da evolução da curva de infecções, óbitos e internações (Foto: Governo do Estado de São Paulo)

O governo de São Paulo irá iniciar o retrocesso à fase vermelha em todo o estado a partir da meia-noite do próximo sábado (6). A medida deverá durar duas semanas, a depender da evolução da curva de infecções, óbitos e internações devido ao Covid-19.



Na fase vermelha, apenas os serviços essenciais são permitidos. Padarias, mercados e farmácias, além de escolas e igrejas, estão permitidos. Inclusive, nesta semana o governador João Doria (PSDB), incluiu templos religiosos na categoria, desde que respeitadas as regras de distanciamento.



O que muda

- A partir de sábado (6), apenas serviços essenciais poderão funcionar em todo o estado. - Medida ficará em vigor por duas semanas

- No período das 20h às 5h, recomendação é para que pessoas evitem circular nas ruas



Escolas

A fase vermelha é a mais restritiva do Plano SP e permite o funcionamento apenas de setores essenciais da economia, como farmácias, supermercados, postos de combustível e transportes coletivos, como ônibus, trens e metrô (veja mais abaixo).



Na atual configuração da fase vermelha, as escolas podem continuar recebendo alunos com o limite máximo de 35% da capacidade.



Nesta terça (2), o secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn, chegou a defender, em entrevista à Rádio CBN, a suspensão das aulas presenciais no estado. Após a repercussão da declaração, ele afirmou que tinha emitido uma opinião pessoal.



Entretanto, desde o final do ano passado, o governo passou a considerar a educação como serviço essencial. Nesta quarta (3), o governo também incluiu na lista as atividades religiosas.



Sobre as aulas, a medida não inclui o fechamento total de escolas, a regra adotada em dezembr pelo governo, de permitir aulas presenciais opcionais nas duas fases restritivas (laranja e vermelho) segue valendo. Porém, ainda será detalhada a decisão, pois serão priorizados alunos mais vulneráveis na rede pública.



Também foi antecipado para as 20h início do chamado "toque de restrição". Anunciado no final de fevereiro como complementar ao Plano SP, tinha como objetivo limitar a circulação de pessoas nas ruas das 23h às 5h.



A mudança na classificação do estado ocorre para tentar conter o avanço da pandemia no país, após São Paulo bater recorde de mortos por Covid-19 e internados com a doença.



*Com informações G1 e Folha de SP