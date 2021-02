Por volta das 6 horas, agentes entraram pela janela da residência e identificaram menina com queimaduras aparentemente feitas com cigarro

publicado em 06/02/2021

Criança que sofria maus-tratos foi resgatada pela Polícia Militar na manhã deste sábado (6) na região de Cidade Líder, Zona Leste da cidade de São Paulo (Foto: Polícia Militar/Divulgação)

Uma criança que sofria maus-tratos foi resgatada na manhã deste sábado (6) na região de Cidade Líder, Zona Leste da cidade de São Paulo, de acordo com a Polícia Militar.Durante a madrugada, a PM recebeu uma denúncia anônima informando que uma criança de aproximadamente 3 anos era mantida amarrada com fios em uma casa.Uma viatura foi ao local, os agentes entraram pela janela da casa e, por volta das 6 horas, identificaram uma menina amarrada.De acordo com o tenente Dicico, que atendeu a ocorrência, a criança possuía queimaduras que, aparentemente, foram feitas com cigarro.Os vizinhos informaram que ela mora com a mãe e um homem, mas não souberam informar se ele é o pai ou namorado da mãe.Os policiais informaram à reportagem que desamarram a menina e a levaram para o 66º Distrito Policial do Aricanduva, onde o caso foi registrado.Às 8h30, uma viatura da PM seguia no endereço, e a mãe ainda não havia aparecido.*G1.com