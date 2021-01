Frequentemente animais são flagrados atravessando ruas e avenidas e situação preocupa motoristas que trafegam na cidade

publicado em 06/01/2021

Capivara pasta às margens da Represa Municipal de Rio Preto — (Foto: Renato Pavarino/G1/Arquivo)

Com o objetivo de diminuir e prevenir ocorrências relacionadas a acidentes envolvendo animais silvestres na área urbana, a Prefeitura de São José do Rio Preto (SP) implantou um programa de proteção à fauna.

Na região da Represa Municipal, frequentemente animais como capivaras e patos são flagrados atravessando a avenida e a situação preocupa motoristas que trafegam no local. Por isso, para nortear as ações, foi realizado um mapeamento dos locais onde há ocorrências de atropelamento de animais.

Segundo a prefeitura, com base nos dados coletados, foi constatado que na Avenida Juscelino Kubitschek, Rua Dr. Loft João Bassitt, Rua João Gouveia Luiz e Avenida Ernani Pires Domingues há maior incidência de atropelamentos.

Para evitar os acidentes foram instaladas placas de sinalização sobre a presença de animais silvestres nas vias, faixas que alertam sobre o risco de atropelamento dos animais.

Ainda de acordo com a prefeitura, em 2020, 345 animais silvestres atropelados na região foram atendidos no Bosque de Rio Preto. Seis estão internados, sendo tamanduá-bandeira, gambá-de-orelha-branca, gavião e falcão.



Símbolo de Rio Preto



Se você perguntar para moradores de Rio Preto qual animal é o símbolo do município, a maioria responderá sem pestanejar: capivara.

Elas ocupam principalmente a região dos três lagos da Represa Municipal, mas também é possível encontrá-las em locais difíceis de explicar e entender como puderam chegar.







*Com informações de G1 São José do Rio Preto e Araçatuba