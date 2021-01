Taxa de licenciamento em 2021 será de R$ 98,91, informou Detran-SP

publicado em 14/01/2021

Aumento de 40% no valor do licenciamento será válido a partir de sexta-feira (15) em São Paulo (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO Detran-SP informou que o valor da taxa de licenciamento em 2021 será de R$ 98,91 para os veículos usados em São Paulo. Anteriormente, este valor seria apenas para quem pagasse a taxa até hoje. Agora, ela é válida para todos os veículos usados independentemente do calendário de vencimento.Segundo o Detran-SP, a taxa de licenciamento com valor atualizado de R$ 131,80 deverá ser paga apenas por veículos zero quilômetros adquiridos a partir de 15 de janeiro. Quem comprar até esta quinta-feira (14), pagará a taxa menor.O valor de R$131,80 representa um reajuste de 40,4% na taxa de licenciamento, na comparação com 2020.No estado de São Paulo, o licenciamento anual é realizado de forma digital. Desta maneira, o motorista não precisa ir mais a uma unidade de atendimento do Detran.SP ou Poupatempo para emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), documento de porte obrigatório que permite a circulação do veículo.Para licenciar o veículo é preciso informar o número do Renavam e pagar via internet banking, aplicativo ou caixa eletrônico, os débitos do veículo — IPVA, possíveis multas e a taxa de licenciamento.Vale lembrar que em 2021 não haverá cobrança de taxa do seguro DPVAT, conforme decisão do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP).