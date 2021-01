Maria Lina, namorada de Whindersson Nunes, revelou a novidade pelas redes sociais

publicado em 29/01/2021

Whindersson Nunes será papai! Maria Lina, namorada do humorista, usou as redes sociais para anunciar a gravidez, na quinta-feira (28).Em post feito numa rede social, Maria escreveu: "Gerado em meu corpo, em meus sonhos e em minha alma… Realizo ao seu lado meus maiores sonhos, e agora, o maior de todos. Viver com alguém como você é sonhar acordada, obrigada meu amor @whinderssonnunes por me dar a família amada que eu sempre sonhei!".A novidade animou os fãs. Em três fotos compartilhadas por Maria, o casal aparece felicíssimo. Seus seguidores desejaram saúde ao bebê.Em seu perfil numa rede social, o humorista abriu o coração para a amada. "Obrigado, Maria, pelo melhor presente que eu já pude ganhar em toda minha vida. Eu amo tanto você, meu Deus, Maria, sério eu te amo tanto, parece que eu vou explodir!", declarou.Antes de Maria Lina, Whindersson foi casado com a cantora Luisa Sonza, mas o relacionamento acabou em 2020. Luisa vive um relacionamento com o músico Vitão.*Com informações do Metrópoles