Reunião foi nesta quinta-feira; em pauta, alternativas de flexibilização para o comércio

publicado em 08/01/2021

(Foto: Prefeito Jorge Seba em reunião com os representantes da ACV)

A diretoria da Associação Comercial de Votuporanga - ACV continua em busca de soluções e alternativas para os lojistas, por conta da pandemia. Nesta quinta-feira (7/1), diretores da entidade participaram de uma reunião com o prefeito Jorge Seba e também com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Beleza.O presidente Carlos Eduardo Ramalho Matta, acompanhado do vice-presidente Robson Luiz Martim e do diretor Celso Penha Vasconcelos, apresentou o atual cenário do comércio ao Seba, como a forma de trabalho e alternativas que estão sendo adotadas pelos comerciantes."O comércio é um dos principais geradores de emprego e renda do nosso município. O fechamento imposto para o setor foi um grande desafio para os empresários. Diante dessa importância, temos que encontrar soluções que atendam às exigências de biossegurança e também a economia", explicou Matta.No comércio de Votuporanga, consumidores e toda a equipe de trabalho, são obrigados a usar máscara, fazer a higienização das mãos e respeitar o distanciamento social. Regras que foram incorporadas na rotina de toda a população e buscam controlar a disseminação do vírus. Aqueles que optarem podem fazer as compras de suas casas, pela internet. No site da ACV tem a relação de associados que oferecem o delivery (www.acvnet.com.br/delivery)."Aguardamos com ansiedade a reclassificação do Plano SP. A partir disso iremos definir estratégias que garantam a segurança de todos e a manutenção da economia, junto com o Comitê de Enfrentamento à Covid-19, de Votuporanga, do qual a ACV é membro", finalizou.Acompanhe todas as campanhas e ações da ACV pelo Instagram (@acvvotuporanga) e pelo Facebook (www.facebook.com/acvnet). Acesse também o site www.acvnet.com.br.