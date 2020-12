Evento será realizado até a próxima sexta-feira (dia 04), via YouTube; objetivo é orientar colaboradores e servidores por meio de bate-papos com especialistas

publicado em 02/12/2020

(Foto: Conversa com especialistas)

A UNIFEV está apoiando a XVI Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT), por meio de lives no YouTube da Instituição (Unifev Votuporanga). O projeto é da Prefeitura de Votuporanga e conta com a parceria de diversas instituições do município. Os encontros virtuais ocorrerão até a próxima sexta-feira (dia 04/12).Neste ano, o tema é: Se cuidar para cuidar bem, abordado por meio de palestras e dinâmicas educativas que buscam orientar e conscientizar colaboradores e servidores públicos em relação ao assunto.O primeiro encontro, realizado na segunda-feira (dia 30), contou com a participação das nutricionistas da Secretaria Municipal de Saúde, do Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF), Tais de Carvalho Fonseca Nunes e Angélica dos Santos Lopes, respectivamente. Mediado pela Profa. Dra. Kelly Cristina Colaço Dourado Gorayeb, docente da graduação em Fisioterapia do Centro Universitário de Votuporanga, o bate-papo foi sobre Alimentação e imunidade.Para Kelly, a oportunidade viabilizou o diálogo sobre a repercussão do isolamento social na saúde do trabalhador. “Sabemos que todos nós fomos atingidos pela pandemia, porém os trabalhadores em home office foram muito prejudicados em algumas situações específicas relacionadas à nutrição”, explicou.A programação ainda abordará assuntos como: Qualidade de vida, saúde física e exercícios (dia 01); Prevenção das ISTs e sequelas da Covid-19 (dia 02); e Isolamento e saúde mental (dia 03). Em especial, para o encerramento (dia 04), os participantes contarão, também, com um Concursos de Paródias.Para acompanhar os próximos eventos, basta se inscrever no canal do YouTube da UNIFEV (www.youtube.com/user/UnifevVotu) e ativar as notificações.*Com informações de Região Noroeste