Chang'e 5 pousou nesta Quinta-feira (17) na província do norte da Mongólia

publicado em 17/12/2020

Equipe examina o módulo de retorno da sonda lunar Chang'e-5 da China em Siziwang Banner, na Mongólia Interior — (Foto: STR / AFP)

A sonda chinesa Chang'e 5 pousou nesta quinta-feira (17) na província do norte da Mongólia com 2 kg de amostras da superfície da Lua, informou a Administração Espacial Nacional da China (ANEC).

A missão torna a China o terceiro país a coletar amostras lunares. Anteriormente, apenas Estados Unidos e a extinta União Soviética haviam coletado material da Lua.

A ANEC informou que que “o módulo de retorno do projeto de exploração lunar Chang'e 5 pousou com sucesso na área planejada”. A cápsula pousou, com auxílio de paraquedas, na Mongólia Interior, e já foi resgatada por equipes chinesas.

A Chang’e-5 partiu em 24 de novembro, impulsionada por um foguete do centro de lançamento de Wenchang, no sul da China. Com quatro módulos e mais de oito toneladas, foi a maior espaçonave já enviada pela China ao espaço profundo.











