publicado em 17/12/2020

(Foto: Omer Messínger/EFE/Direitos Reservados)

O presidente francês, Emmanuel Macron, teve resultado positivo para covid-19, informou a Presidência francesa nesta quinta-feira (17), mas não se sabe de imediato onde ele contraiu o vírus.

"O presidente da República foi diagnosticado positivo para covid-19 hoje", disse o gabinete presidencial em comunicado. "Este diagnóstico foi feito após um teste de PCR realizado no início dos primeiros sintomas."

A Presidência informou ainda que Macron iria se isolar pelos próximos sete dias e continuaria a governar o país remotamente. Uma porta-voz disse que todas as viagens do presidente foram canceladas, incluindo uma visita ao Líbano em 22 de dezembro.

O gabinete acrescentou que está tentando avaliar onde Macron pode ter contraído o vírus.

O presidente participou de uma reunião de chefes de Estado do Conselho Europeu em 10 e 11 de dezembro.

O primeiro-ministro francês, Jean Castex, também vai se isolar depois de entrar em contato com Macron nos últimos dias, disse Gerard Larcher, chefe do Senado francês.









*Com informações de Agência Brasil