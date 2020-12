A decisão foi declarada para evitar a aglomeração de pessoas nos parques

publicado em 30/12/2020

A Prefeitura de Olímpia informou, nesta terça-feira, 29, que publicará um Decreto seguindo todas as recomendações do Plano São Paulo de flexibilização das atividades econômicas. O comunicado foi feito após o TJ/SP - Tribunal de Justiça de São Paulo - negar liminar para os parques aquáticos permaneçam abertos nos dias 1, 2 e 3 de janeiro de 2021. Portanto, os estabelecimentos serão fechados no feriado de Ano Novo.

Na última terça-feira, 22, o governador João Dória determinou medidas de endurecimento da quarentena, com aumento nas restrições de funcionamento de bens e serviços em todo o estado.

Somente serviços essenciais podem funcionar nos dias 25, 26 e 27 de dezembro e 1, 2 e 3 de janeiro. No entanto, o prefeito de Olímpia, Fernando Cunha, publicou um decreto autorizando os parques aquáticos a funcionarem com 40% do público no feriado de Natal. Ou seja, desrespeitou a determinação do estado de São Paulo.

O Ministério Público, então, entrou com uma ação pedindo para Olímpia respeitar o Plano São Paulo. O juiz plantonista da comarca de Barretos, Luciano de Oliveira Silva, concedeu liminar e deu 24 horas para Fernando Cunha cumprir a determinação na segunda-feira, 28.

A assessoria da Prefeitura de Olímpia informou que nos dias 1, 2 e 3 de janeiro, restaurantes, bares e lanchonetes estão autorizados a funcionar apenas para delivery e as demais atividades não essenciais devem suspender o atendimento presencial, como lojas, concessionárias, escritórios, academias, salões de beleza e estabelecimentos de eventos culturais.

Somente farmácias, mercados, padarias, postos de combustíveis, meios de hospedagem e lavanderias estão liberados a funcionar pelo decreto publicado pelo governo de estado de São Paulo para frear o avanço da Covid-19.











*Com informações de Cidadão Net