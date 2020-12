O velório está marcado para segunda-feira, 21, das 9h30 as 13h30

Marino Manella morreu neste domingo, 20, aos 83 anos, em Rio Preto. O ícone do esporte rio-pretense, há mais de 40 dias, passou por uma cirurgia para retirada de um coágulo no cérebro. Ele estava internado na Beneficência Portuguesa, se recuperando, mas há dois dias precisou voltar para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O quadro de saúde de Marino piorou e neste domingo ele faleceu. O velório está marcado para segunda-feira, 21, das 9h30 as 13h30, na Capela Prever, e o enterro será às 14h, no cemitério Jardim da Paz.

Em Jales, Marino foi diretamente responsável pela formação da primeira equipe de basquetebol de Jales nos anos 60, que competia com os grandes clubes de São Paulo na divisão de elite.

Marino dedicou a vida ao basquete. Ele foi jogador, técnico e dirigente do América. Juntamente com Roberto Rollemberg e Alberto Ceconi, foram membros fundadores em 1957 dos Jogos Regionais da Alta Araraquarense. Marino chegou em 1975 em Rio Preto e, em 1978, conquistou o primeiro título do evento.

