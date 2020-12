Ele construiu a carruagem com as próprias mãos durante um ano

publicado em 14/12/2020

Luís com sua nova invenção em Santa Fé do Sul — (Foto: Arquivo Pessoal)

Usando o tempo livre, a imaginação e as habilidades adquiridas ao longo de três décadas de profissão, Luís Antonio dos Santos, de 54 anos, conseguiu realizar o sonho de construir uma carruagem com as próprias mãos.

Morador de Santa Fé do Sul (SP), o marceneiro também é responsável por desenhar e fabricar um Fusca revestido de madeira – invenção que ganhou notoriedade e viralizou nas redes sociais.

Luís afirmou que começou o projeto de construção da carruagem em dezembro do ano passado e finalizou há praticamente um mês.

“A sensação é de um sonho realizado. Faz mais de 10 anos que queria construir a carruagem. Nunca tive a oportunidade de fazer. Ganho dinheiro como marceneiro e faço meus projetos. É realmente um passatempo”, contou.

Antes de atingir a meta, o marceneiro passou horas navegando pela internet e procurando modelos de carruagens dos séculos XV e XVI. Em seguida, colocou a mão na massa. Ou melhor, na madeira.

“Sou uma empresa de um funcionário só. Fabriquei as peças e fui encaixando. Comecei a fazer as rodas, depois fabriquei a traseira e a dianteira. A carruagem é toda de madeira. Fiz o modelo do chassi e mandei para um serralheiro. Não daria para fazer de madeira, porque não aguentaria”, contou.

“Acho que carruagem está chamando mais atenção do que o carro. As noivas da cidade querem usá-la. Minhas filhas também casaram esse ano e queriam entrar com a carruagem, mas tivemos que cancelar”, complementou.

Luís também contou que o objetivo é usar a nova invenção para andar por Santa Fé do Sul, mas que também pretende participar de alguns eventos assim que a pandemia terminar.

“Agora estou atrás de um cavalo para poder puxar a carruagem. Pedi um emprestado para poder fazer alguns testes. Fiquei muito satisfeito com a construção. Faço exatamente o que gosto”, afirmou.











*Com informações de O Extra.net