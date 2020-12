Aparelho sem manutenção regular pode ocasionar aumento do consumo de energia elétrica e causar problemas respiratórios

publicado em 01/12/2020

Manutenção do ar-condicionado ( Foto: Reprodução/TV TEM)

Com as altas temperaturas registradas nas últimas semanas, muitos moradores da região de Sorocaba (SP) estão optando por comprar um ar-condicionado. No entanto, é fundamental fazer a limpeza desses aparelhos, que podem acabar prejudicando a saúde das pessoas ao acumularem sujeira.

Quem trabalha neste setor sentiu que a procura por serviços de manutenção de ar-condicionado aumentou nos últimos dias. Victor Machado é dono de uma empresa de limpeza e contou que a agenda dos próximos 15 dias está cheia.



"Cada vez mais as pessoas vão se inteirando melhor sobre o assunto e percebendo que é necessário cuidar. Afinal, é uma máquina como qualquer outra e precisa de manutenção. A qualidade do sono melhora pela refrigeração. Melhora a qualidade de vida", disse.



Ter o aparelho no quarto era o sonho de Marta Regina de Oliveira, que é diretora de uma escola. Com o ar-condicionado, ela conta que dormiu melhor nos dias quentes.

A mulher também explicou que já realizou a limpeza do filtro, mas, em alguns casos, é necessário desmontar o aparelho inteiro. Por isso, o ideal é chamar um técnico duas vezes ao ano.



A falta de manutenção também pode aumentar o consumo de energia elétrica e causar até mesmo problemas respiratórios, segundo o pneumologista José Rosalvo Santos Maia.

"Uma pesquisa feita pela USP mostrou que, com a falta de limpeza periódica de aparelhos de ar-condicionado, o ar circulante de dentro do aparelho acaba tendo mais fungos e ácaros do que o ar do lado de fora. Com isso, o risco de doenças respiratórias é maior", disse.

O ar-condicionado dos carros também precisa de uma boa manutenção regular para evitar o acúmulo de sujeira. A orientação é trocar o filtro a cada 10 ou 20 mil quilômetros e, se possível, a cada seis meses realizar uma limpeza.

Segundo William Robson Silva, gerente de uma oficina da cidade, a procura por esse tipo de serviço aumentou em 20%.

"Nesse período em que o ar começa a funcionar, ele libera aquele odor, normalmente causado por bolor, ácaros e fungos do ar-condicionado. O filtro, quando está muito sujo, acaba reduzindo o fluxo de ar, atrapalhando a refrigeração do sistema e a potência do ar também", explicou.