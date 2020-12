A atriz foi diagnosticada com a doença e foi internada no hospital para receber os cuidados necessários quando apresentou uma piora

publicado em 15/12/2020

Nicette Bruno, 87, segue internada com covid-19 em estado grave. Segundo informações do hospital divulgadas nesta segunda-feira, 14, a atriz "apresentou uma piora" e "segue sedada, dependente de ventilação mecânica e realizando hemodiálise"."O estado de saúde de minha mãe piorou hoje, mas a luta continua", afirmou sua filha, Beth Goulart, no Instagram. Ela aproveitou para voltar a pedir orações para sua mãe e também a todos os pacientes que estão com covid-19, às 18h.Nicette Bruno teve sua internação por covid-19 divulgada em 29 de novembro. Em 5 de dezembro, apresentou piora na função renal e passou a fazer hemodiálise. Seu quadro respiratório chegou a apresentar "discreta melhora", o que não se repetiu em outros dias.Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2020 - A paciente Nicette Bruno continua internada na UTI da Casa de Saúde São José. Seu quadro clínico apresentou uma piora e é considerado grave. Ela segue sedada, dependente de ventilação mecânica e realizando hemodiálise. Está sob cuidados intensivos de equipe multidisciplinar.*Com informações de SBT Interior