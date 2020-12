As aves foram encontradas em situação de maus tratos. Um homem de 40 anos encontrou as aves e levou até a base da Polícia Ambiental de Teodoro Sampaio

publicado em 03/12/2020

Quatro filhotes de arara-canindé foram abandonados nesta terça-feira (1), próximo do trevo de acesso de Teodoro Sampaio, região de Presidente Prudente (SP).Segundo a Polícia Ambiental, um homem de 40 anos viu dois homens em um carro abandonando uma caixa de papelão próximo ao trevo e foi até o local ver o que era. Ele viu então as quatro aves.O homem foi até a base da Polícia Ambiental onde deixou as aves. Os filhotes foram encaminhados para a Associação Protetora dos Animais Silvestres de Assis (APASS) de Assis (SP), onde vão receber cuidados veterinários, e de um biólogo. Assim que eles estiverem em condições, serão reintroduzidos na natureza.A arara-canindé, também conhecida como arara-de-barriga-amarela, arara-amarela, arara-azul-e-amarela, araraí e canindé, é uma das mais conhecidas representantes do gênero Ara, sendo uma das espécies emblemáticas do cerrado brasileiro. As aves também possuem uma característica muito predominante, a beleza desse animal encanta e é admirada por muitas pessoas.Por conta da sua beleza característica, chama a atenção dos caçadores que pegam esses animais para praticar maldades como contrabandear em comércios clandestinos a que se destinam como forma de ganho financeiro, tentando se beneficiar da fragilidade desses animais.Os animais dessa espécie pesam cerca de 1,1 quilogramas e chegam a medir até 90 centímetros de comprimento, com partes superiores azuis e inferiores amarelas, alto da cabeça verde, fileiras de penas faciais negras sobre o rosto glabro e branco, olhos de íris amarela e garganta negra.*Com informações de Sbt Interior