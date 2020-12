Dos 143 cursos superiores da região, 74 atingiram nota 3 no Conceito Preliminar de Curso (CPC), em escala que vai de 1 a 5. Apenas um curso da região ficou com nota máxima.

publicado em 10/12/2020

Dos 143 cursos superiores do noroeste do Estado de São Paulo, avaliados pelo Ministério da Educação, 74 tiveram nota 3 no Conceito Preliminar de Curso (CPC). A nota é considerada média, visto que a escala de avaliação do INSTITUto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) vai de 1 a 5. Em toda região, apenas um curso de graduação atingiu a nota 5.Na região segundo informações, nenhum curso ficou com nota 1. Cinquenta e dois atingiram nota 4 na avaliação. Contudo, 16 cursos superiores entraram na mira do Ministério da Educação (MEC), após terem atingindo nota 2 no CPC, considerada insatisfatória. Turma de Nutrição, Fisioterapia, Arquitetura e Urbanismo e até Medicina serão supervisionadas pelo MEC.Para o cálculo do CPC, é levado em consideração pelo Inep o desempenho dos estudantes na prova do Enade; o Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD), onde é comparado o desempenho do estudante do Enem com o do Enade; corpo docente, como informações do Censo da Educação Superior, sobre o seu percentual de professores mestres, doutores e o regime do trabalho; além da percepção dos estudantes sobre seu processo formativo, através de informações do questionário do estudante no Enade.Aqui na cidade no Centro Universitário de Votuporanga foram esses cursos: Engenharia de Controle e Automação: 2, Engenharia Elétrica: 2, Engenharia Civil: 3, Engenharia de Produção: 3, Agronomia: 3, Fisioterapia: 3, Farmácia: 3, Engenharia da Computação: 3, Enfermagem: 3, Arquitetura e Urbanismo: 3, Nutrição: 4, Educação Física (Bacharelado) 4, Medicina: 4, Biomedicina: 3.*Com informações de Diário da Região