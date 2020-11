Congresso de Iniciação Científica ocorreu virtualmente e contou com a participação de mais de 800 alunos

publicado em 05/11/2020

A UNIFEV realizou seu tradicional Congresso de Iniciação Científica (UNIC), na última quarta-feira (dia 04). O evento, que chegou à sua 16a edição, movimentou toda a comunidade acadêmica e contou com a participação de mais de 800 alunos de toda a região, conectados ao site e à plataforma de apresentação on-line Teams, da Microsoft.

Simultaneamente ao UNIC, ocorreram, também, o XI Congresso de Professores, o IV Congresso de Pós-Graduação e o III Congresso Tecnológico. Todos com o objetivo de divulgar os resultados das atividades de pesquisas realizadas dentro e fora da Instituição.

Os participantes puderam expor seus trabalhos de Iniciação Cientifica, conclusão de curso, projetos de mestrado, doutorado e demais estudos divididos em seis áreas de conhecimento: Biológicas e Saúde; Direito; Exatas; Humanas e Sociais; Saúde; e Tecnológicas.

Como todos os eventos anteriores do Centro Universitário de Votuporanga, desde o início da pandemia, o desafio foi o modelo de exposição dos trabalhos, que recebeu um upgrade e pôde ser feito de forma totalmente on-line, com banners expostos no site (www.unifev.edu.br/unic) e apresentações orais pela plataforma Teams.

As avaliações foram muito positivas. Lorena Dantas, 20 anos, aluna do 8o período de Publicidade a Propaganda, se apresentou pela primeira vez com seu trabalho intitulado Licenciamento de personagens da cultura pop na publicidade, após três anos participando como expectadora. “Foi uma experiência incrível. É gratificante ver o resultado do nosso esforço finalizado de uma forma tão bonita”, declarou.

Para Afonso Sales, 26 anos, do 6o período do curso de Direito, a experiência, mais uma vez, foi importante para sua vida acadêmica e profissional. Pautado em recente artigo publicado pelo mesmo, sobre Direito Empresarial no site do JusBrasil, startup que une Direito e Tecnologia (acessível em: https://bit.ly/38fRVlA), o evento permitiu seu aprofundamento em temas específicos de seu interesse.

“A apresentação traz importantes experiências para mim, como treinar a oratória e ser arguido por professores especialistas no assunto. Além da troca de experiências e conhecimentos entre docentes e discentes”, declarou.

Para a coordenadora do Núcleo de Pesquisa, Profa. Ma. Katiuce de Oliveira da Rocha Picheli, tudo foi um sucesso. “O UNIC é o maior evento acadêmico da UNIFEV, trazê-lo totalmente para o digital foi um desafio superado com excelência e contou com a compreensão e participação de alunos da graduação e da pós-graduação, como também docentes e até egressos”, concluiu.